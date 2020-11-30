Bitlis'te 40 yıldır söğüt dallarını sepete dönüştürüyor

50 yaşındaki sepet ustası, söğüt dallarından yapılan ve unutulmaya yüz tutan sepetçilik mesleğini 40 yılı aşkındır devam ettiriyor. Sepet ustası, günde 3 sepetle geçimini sağlıyor.

Bitlis Hizan'a bağlı Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 50 yaşındaki Arif İltaş, dededen kalma yöntemlerle el işi örme sepetler yapıyor.

Artık çok yaygın olmayan 'sepetçilik' geleneğini günümüzde de yaşatmaya çalışan İltaş'ın söğüt ağacı dallarını kullanarak yaptığı sepetlerin yanı sıra, ekmeklik, meyvelik ve kara kovan gibi ürünleri de rağbet görüyor.

40 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR

Dededen kalma sepetçilik mesleğini 40 yılı aşkın bir süredir evinde çalışarak yaşatmaya çalıştığını belirten İltaş, şöyle dedi:

“Bu meslek dedemden bana kaldı. Evimde çalışıyorum. Çok şükür bugüne kadar beni kimseye muhtaç etmedi.

Şimdi bu işin çok fazla zorluğu yok. Zevkli bir meslektir. Ancak benden başkası da bu işi yapmıyor.





Bu mesleğin son temsilcisi benim. Dere kenarları ve köylerdeki söğüt ağaçlarının küçük dallarını kesip buraya getirerek temizleyip ayrıştırıyorum.

Daha sonra da siparişlere göre bazen sepet, bazen karakovan, bazen de değişik alanlarda kullanılan malzemeler üretiyorum.





GÜNDE 300-400 TL KAZANIYOR

Bu şekilde ekmeğimiz de çıkıyor. Ekmek sepeti, karakovan, meyve saklama sepetleri ve süs sepetleri gibi ürünleri üretiyorum.

Bu mesleği öğrenmek için kimse bana gelmiyor. İstiyorum ki benden sonra da bu meslek devam etsin. Sepetçilik yaparak günde 300-400 TL kazanıyorum."

















