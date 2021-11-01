Bitlis'te artan doğalgaz kullanımıyla, sobacılık mesleği azaldı

Daha önceleri Bitlis'te popüler olan sobacılık mesleği, teknolojik gelişmeler ve doğalgazın artmasıyla birlikte yok olmaya başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarının zorlu geçmesinden dolayı sobalar, halkın genel olarak tercih ettiği ısınma kaynağıydı.

Ancak sobalar, teknolojiye yenik düşerek şehir merkezinde neredeyse kullanılmaz hale geldi.

Tatvan ilçesinde 52 yıldır sobacılıkla uğraşan Alaettin Gücü, sobacılık mesleğinin bittiğini ve doğalgaz kullanımının artmasından dolayı kimsenin tercih etmediğini dile getirdi.

MESLEKTEN ÇOK SAYIDA KİŞİ EKMEK YİYOR

Sobacılık mesleğinin unutulmaya yüz tutan meslekler arasına girdiğini ifade eden Gücü, sobacılık mesleğinde birçok kişinin ekmek yediğini kaydetti.





"BENİM GİBİ NİCELERİ VAR"

52 yıllık soba üretim ustası Alaettin Gücü, "Ben bu dükkânda en az 15-20 kişi yetiştirdim. Benim şimdi 8 torunum ve 5 oğlum bu işi yapıyor. Dışarıdan da tabii çok işçilerim oldu. Onlar da hepsi ekmek sahibi, sanatkâr oldular. Şimdi yine de yanımızda çalışanlar oluyor. Sobacılık mesleği bitti, artık kalmadı. Benim gibi niceleri var, yalnız ben değilim. Türkiye’de bu meslekle ilgilenen insanlar ekmek yiyorlardı. Bu vatandaşları devletin sorması gerekiyor. Biz evvelde sobaları perçinleyerek yapıyorduk. Şimdi ise punto makinesiyle yapıyoruz. Bir sacı birbirine yapıştırmak için perçinleme yapıyorduk. Bu bize kolaylık oldu." dedi.