Bitlis'te aşı timleri çadırlarda yaşayan göçerlere ulaştı

Bitlis'in mavi olması için çaba harcayan aşı timleri, yaylada yaşayan göçerlere aşı yaptı. Dağ bayır demeden kilometrelerce yolu aşan tim, en ücra noktalara giderek vatandaşları aşıya davet ediyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama tüm hızıyla devam ederken, dün 100 milyona ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemine değinirken, sağlık çalışanları ise canla başla mücadele ediyor.

Sağlıkçılar kilometrelerce yol aşarak, şehrin en ücra noktalarına ulaşıyor.

Aşı olmayan vatandaş kalmasın diye çalışan sağlıkçılar, Bitlis'in maviye dönmesi için kolları sıvadı.

Mobil ekipler, Tatvan’ın Güreşçi köyü yaylasında çadırlarda yaşayan göçerlere aşı yapmaya başladı.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Bitlis’i mavi şehir yapmak için canla başla çalışmaya sonuna kadar devam edeceklerini belirten Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Gülver Gülen şu ifadeleri kullandı;

“Şu an ilçe merkezimize bağlı Güreşçi köyündeyiz. Güreşçi köyünün yaylalarında hayvancılık yaparak, geçinen Koçerlerimizi aşılamak için buradayız.

Gittiğimiz köyler ne kadar uzak, ne kadar zor olsa dahi bizler en ücra noktadaki vatandaşımızı aşılamak için, tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü olarak oluşturduğumuz 100 mobil aşı ekibimizle merkezde, ilçelerde, köylerde, dağlarda, yaylalarda kısacası artık her yerdeyiz.





"KÖYLERDE GÜZEL KARŞILANIYOR, HAYIR DUASI ALIYORUZ"

Evet, sağlık çalışanları olarak yoruluyoruz fakat gittiğimiz köylerde çok güzel karşılanıyoruz. Onların hayır dualarını alıyoruz.

Bu dualar gücümüze güç kattığına inanıyoruz. Şunu net bir şekilde biliyoruz ki bizim pandemiden tek kurtuluş yolumuz aşı.

Aşı aynı zamanda umudumuz ve biz bu umudu tüm vatandaşlarımıza taşımaya Bitlis’imizi mavi şehir yapmaya canla başla çalışmaya sonuna kadar devam edeceğiz."