Bitlis'te askerler öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği tarafından, köy öğrencilerine kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Bitlis’in Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Gümüşdöven Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında okuldaki öğrencilerin tamamına hediye verildi.

ASKERLERDEN ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ

Çocuk dergisi ve kırtasiye malzemeleri dağıtılan öğrenciler, daha sonra askerlerimizle oyunlar oynayarak keyifli dakikalar geçirdi. Çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

Bitlis'te kadın askerler öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı