Bitlis'te ayıları elleriyle beslediler! Saldırılarına aldırış etmeden fotoğraflarını çektiler Nemrut Kalderası’nda pikniğe giden vatandaşlar, burada yaşayan ayıların saldırganlıklarına aldırış etmeden onları görüntülemeye çalıştı.

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İHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü çevresine her gün yüzlerce vatandaş geliyor...

Vatandaşlar gezmek ve piknik için gittiği Nemrut'ta ayılara ise aldırış etmiyori

Ayıları gören vatandaşlar, onların videolarını çekmek için neredeyse yanlarına kadar gidiyor.

Bu ise ayıların kendilerine saldırmalarına neden oluyor.

Vatandaşlar ayıları beslemeye çalışıyor

Öte yandan kalderada yaşayan bozayılar, sürü halinde gezerek ya piknikçilerden ya da çöplüklerden beslenmeye çalışıyor.

Fakat vatandaşlar ayıların doğal ortamlarını bozduğu gibi çöplüklerden beslenmeleri sırasında videolarını çekerek saldırmalarına neden oluyor.

"Hayvanlar hazır lokmaya alışmasınlar"

Bölgede sürekli doğa, vahşi yaşam ve uzay gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, bölgede insan sayının artması ile ayıların beslenme alışkanlıklarının da değiştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İnsanlar, burada günübirlik gezip gidebilir. Zaten buralar mesire alanları değil. Özellikle piknik yapmayı pek önermiyorum ama yapacak insanlar da atıklarını sağa-sola bırakmasın. Atıklarını alsınlar kendileri ile beraber götürsünler.



Hayvanlar hazır lokmaya alışmasınlar. Bunun yanında elleri ile beslemeye çalışmasınlar. Sonuçta ne kadar insan içinde görülse de son zamanlarda tanık olduğumuz kadarıyla birçok kere insanlara saldırdığını yönünde duyumlar alıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)