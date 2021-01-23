Bitlis'te doğum hastası kadın 5 saatlik mücadeleyle hastaneye yetiştirildi

Hizan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapalı köyde doğum sancıları çeken kadın, Hizan İlçe Özel İdare ekiplerinin 5 saatlik mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'in Hizan İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Oymapınar köyünde yaşayan 22 yaşındaki Ferzime Kaplan'ın doğum sancılarının artması nedeniyle 112 Acil Servisten yardım istendi.

Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bilgisi üzerine İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

Karla mücadele ekiplerinin çabasıyla köy yolu açılarak ambulansın köye varması sağlandı. Daha sonra burada ilk müdahalesi yapılan Kaplan, ardından ambulansla Hizan Devlet Hastanesine götürüldü.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Hizan Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz yolu açmak için büyük çaba sarf etti. Gece, gündüz demeden 112 ekipleri ile beraber hasta kurtarma operasyonlarına çıkıp, yolları temizliyoruz. İnşallah tüm köy yollarımızı açarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

"YAPTIĞIMIZ İŞLE GURUR DUYUYORUZ"

Hizan 2 nolu sağlık ekibinden Ahmet Sönemzcan ise "Oymapınar köyünde gebe vakası ihbarı almamız üzerine ilk önce köyün yol durumunu sorgulattık. Ardından yolunun kapalı olduğuğu bilgisi üzerine Köy Hizmetleri ve İlçe Özel İdaresine bilgi vererek yardım istedik. Ambulans ile köye vararak hastaya ilk müdahalesini yapıp sonrasında hastaneye kaldırıyoruz. Arazinin çetin olması bizleri zorluyor ama yaptığımız işle gurur duyuyoruz." diye konuştu.