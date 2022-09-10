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    Bitlis'te dolunay eşliğinde doğum günü

    Tatvan'da akşam saatlerinde şehrin semalarında beliren ve izleyenlere kendini hayran bırakan dolunay eşliğinde, sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
    • 10.09.2022 - 21:48
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 23:12
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    Bitlis'te dolunay eşliğinde doğum günü

    Gökyüzünde büyülü görüntüler oluşturan dolunay, izleyenleri güzelliğiyle adeta mest ederken Bitlis'te de kendini gösterdi.

    Tatvan ilçesinde, gün batımı sonrası Van Gölü üzerinde beliren ve geceyi aydınlatan dolunay, bir yandan seyrine doyumsuz görsel şölen sunarken bir yandan da manzara eşliğinde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

    Arkadaşları tarafından önceden planlanan ve dolunaya denk gelen Turgut Hüseyni adlı vatandaşın doğum günü, dolunay manzarası eşliğinde kutlandı.

    Doğum günü karşısında şaşırdı

    Tatvan sahilinde her şeyden habersiz dolunay fotoğrafı çeken Hüseyni’ye arkadaşları tarafından sürpriz bir doğum günü pastası getirildi.

    İHA'nın haberine göre; sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hüseyni, mutlu olduklarını dile getirerek arkadaşlarına teşekkür etti.

    Bitlis te dolunay eşliğinde doğum günü #1

    "Güzel bir jest oldu"

    Sürprizin güzel bir jest olduğunu dile getiren Hüseyni, "Bugün dolunayın çıktığını gördük. Biz de bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak istedik. Sahile geldik arkadaşlarla beraber.

    Sağ olsun arkadaş bugün doğum günüm olduğunu biliyordu. Güzel bir jest oldu. Teşekkür ediyorum kendisine de. Biz bu anı yine ölümsüzleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

    "Manzara eşliğinde doğum günü"

    Halis Ölgen adlı vatandaş ise, "Bu manzara eşliğinde fotoğraf çekerken arkadaşımıza da bir doğum gününü kutlamak için sürpriz yapalım dedik. İyi ki doğmuş kardeşimiz, iyi ki bizimle beraber." diye konuştu.

    Bitlis te dolunay eşliğinde doğum günü #2

    Bitlis te dolunay eşliğinde doğum günü #3

    Bitlis te dolunay eşliğinde doğum günü #4

    Bitlis te dolunay eşliğinde doğum günü #5

    Bitlis te dolunay eşliğinde doğum günü #6


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