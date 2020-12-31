Bitlis'te eksi 15 derecede kaplıcaya girdiler

Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye ulaştığı Bitlis'te vatandaşlar, kaplıcalara akın etti. Her gün yüzlerce vatandaş, kaplıca sularında şifa arıyor.

Birçok cilt rahatsızlığına iyi gelen Budaklı Kaplıcası, Bitlis'in Güroymak ilçesinde yer alıyor.

Kaplıca gerek il genelinde gerekse çevre illerden gelen vatandaşların akınına uğruyor.

Her gün yüzlerce vatandaş; romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi hastalıklara iyi geldiği bilimsel olarak da tespit edilen kaplıca suyunda şifa arıyor.

Bitlis'te eksik 15 derecede kaplıcaya girdiler VİDEO



AKINA UĞRUYOR

Budaklı köyü yakınlarında bulunan üzeri açık kaplıca, yaz kış demeden Muş, Bitlis, Batman, Van ve diğer çevre illerden şifa arayan yüzlerce vatandaşın akınına uğruyor.





KİMİSİ KEYİF İÇİN GİRİYOR

Havaların soğuk oluşuna aldırmayan vatandaşlar, kaplıcaya gelerek gerek hastalıkları için gerekse keyiflerince suya giriyor.





ŞİFA ARAYANLAR KAPLICAYA GİDİYOR

Çevre illerden şifa bulmak için Budaklı Kaplıcası'na gelen vatandaşlar, bir yandan suda şifa bulurken diğer yandan da şifa arayan vatandaşları buraya davet ediyorlar.