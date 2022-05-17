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    Bitlis'te ışkın toplamak için sarp dağlara tırmandılar

    Karların erimesiyle ortaya çıkan ve bölge halkının yayla muzu dediği ışkınlar, binlerce kilometre yol yürüyen köylüler tarafından toplanmaya başlandı.
    • 17.05.2022 - 08:58
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    Bitlis'te ışkın toplamak için sarp dağlara tırmandılar

    Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yüksek rakımlı dağlarda kendiliğinden yetişen bir bitki türü olan ışkın, kuzukulağıgiller familyasında yer alıyor.

    Her ilde farklı farklı isimler verilen ışkın/uçkun bitkisi, havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

    Tatvan ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Dönertaş köyündeki dağlarda mayıs ve haziran aylarında doğal olarak yetişen uçkun bitkisi, yöre halkının vazgeçilmezi haline gelmeye devam ediyor.

    Kent merkezinde tezgaha koyuyorlar

    Uçkun bitkisini toplamak isteyen vatandaşlar, araçlarını yarı yolda bırakarak uçkun bitkisine ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyor. Zorlu yolculuğun ardından bazı vatandaşlar topladıkları uçkunu evlerine götürerek tüketirken bazıları ise kent merkezinde kurulan tezgahlarda satışa sunarak maddi kazanç elde ediyor.

    Bitlis te ışkın toplamak için sarp dağlara tırmandılar #1

    Arabayla tırmandıktan sonra 5 kilometre yürüdüler

    Yayla muzunun şeker hastalığına iyi geldiğini söyleyen İhsan Ölmez isimli vatandaş, "Uçkun veya ışkın bitkisi, Doğu Anadolu Bölgesinde 2 bin ile 2 bin 500 rakımlı dağlarda yetişen bir bitkidir. Biz yiyecek olarak tüketiyoruz, şeker hastalığına birebirdir. Bizim bölgede bolca yetişen bir bitkidir. Bazı insanlar bunu geçimini sağlamak için topluyor ve şehir merkezlerine götürüp satıyor. Biz ise zevk için geldik. Muazzam bir tadı var, tavsiye ederim. Bu bitkiye bayağı meşakkatli bir yürüyüşten sonra ulaşıyorsunuz. Araçla belli bir mesafeye geldikten sonra 5 kilometre yürüyerek ancak ulaşabildik. Bu bitki karların kalkmasından bir hafta sonra çıkıyor. Zaten ömrü kısa olan bir bitkidir. Ardından bir sene kadar tekrar çıkmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

    Bitlis te ışkın toplamak için sarp dağlara tırmandılar #2

    İstanbul'a kargoyla yolluyorlar

    Yayla muzunun kargo yoluyla farklı şehirlere gönderildiğini belirten Enes Tarlan da, "Uzun bir yürüyüşten sonra uçkunun keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Emeklerimize değdi. Kısıtlı bir zamanımız olduğu için biz de elimizden geldikçe toplamaya çalıştık. Tabi ticaretini yapanlarda var. Ama bizler ailecek geldik ve bunu tüketmek için topladık. Halk arasında adlandırılan yayla muzu, buradan İstanbul’a kadar kargo yoluyla birçok kişiye ulaşıyor ve biz de elimizden geldikçe kendi ailemiz için topladık" diye konuştu.

    Bitlis te ışkın toplamak için sarp dağlara tırmandılar #3

    Bitlis te ışkın toplamak için sarp dağlara tırmandılar #4


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