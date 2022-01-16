Bitlis'te jandarmadan donmak üzere olan tilkiye şefkat eli

Bitlis'te jandarmadan donmak üzere olan tilkiye şefkat eli

Devriye atan jandarma ekipleri, yaralı halde bulduğu tilkiyi donmaktan son anda kurtardı.

Bitlis merkeze bağlı Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli jandarmalar, devriye sırasında karın içinde yaralı bir tilki buldu.

Ekipler, donmak üzereyen kurtarılan tilkiyi bulunduğu yerden alarak ısınmasını sağladı.

REHABİLİTASYON MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise tilkinin tedavi ve bakım için Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldüğü belirtildi.

Bitlis'te jandarmadan donmak üzere olan tilkiye şefkat eli ViDEO