Bitlis'te kafası teneke kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Hayvanseverlerin bıraktığı kutudan mama yerken kafası sıkışan kedinin yardımına, bölgeden geçen okul müdürü yetişti.

Bitlis'te yaşayan okul müdürü Şahin Ballıkaya, evine döndüğü sırada Tatvan ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde kafası konserve kutusuna sıkışan bir kediyi fark etti.

Sıkıştığı yerden müdür Ballıkaya tarafından kurtarılan kedi daha sonra bölgeden kaçarak gözden kayboldu.

"ÇOK KORKMUŞTU"

Ballıkaya, kediyi kurtardığı için mutlu olduğunu belirterek "Okuldan çıktım ve evime doğru yürüyordum. Yol kenarında bir kedinin karlar içerisinde boğuştuğunu fark ettim. Çok korkmuştu, çok panikti ve kurtulduğu anda kaçıp uzaklaştı. Bu kedimizi şans eseri kurtardık, sağlık durumu iyi ama insanların dikkatli olması lazım." dedi.