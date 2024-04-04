Bitlis'te kar kalktı: Koyunlar meralara çıkarıldı Adilcevaz ilçesinde zorlu geçen kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlar, yeşile bürünen meralara çıkmaya başladı.

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İHA

Bitlis'te uzun süren kar, yerini yavaş yavaş bahara bırakmaya başladı.

Adilcevaz’da da karın kalkmasıyla birlikte hayvanlarını ağıllarda kuru ot ve samanla besleyen üreticiler, büyük mutluluk yaşadı.

Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar Adilcevaz’ın meralarında otlanmaya başlarken, üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu.

"Bu kadar geç beklemiyorduk ama..."

Zorlu geçen bir sürecin ardında kış sezonunu geride bırakmanın sevincini yaşadıklarını belirten Mehmet Sena Emre, “Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu sene ilkbahar biraz daha geç geldi. Biz de artık koyunları ağıllardan çıkartıp meralara getirdik.

Aslında biz bu kadar geç beklemiyorduk. Bizim için yaklaşık bir ay geç geldi. Şükür artık karların erimesiyle hayvanlarımızı otlatmaya çıkartıyoruz” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)