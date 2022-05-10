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    Bitlis'te karlar erimedi

    Mayıs ayının ortalarına gelinse de Bitlis'teki karlar hala erimedi. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 metreyi buldu.
    • 10.05.2022 - 10:35
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    Bitlis'te karlar erimedi

    Yurt genelinde baharın gelmesiyle birlikte güneşli hava hakim olurken, ülkenin doğusundaki bazı iller karla boğuşmaya devam ediyor.

    Bu yıl 10 metreden fazla kar yağışı alan Bitlis'te halen kar manzaraları görmek mümkün.

    Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Dağı ve Krater Gölü, mayıs ayının ortalarında bile kardan geçit vermiyor.

    Karın başkenti

    Karın başkenti olarak bilinen Bitlis’te yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı görenleri şaşırtıyor. Nemrut Dağı'nın zirvesinde yer alan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölünü görmek için gelen vatandaşların araçları, 5 metreyi bulan kar yığınları arasında adeta kayboluyor. Beyaz esaretin halen devam ettiği zirvedeki krater gölü ise seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.

    Bitlis te karlar erimedi #1

    İki mevsimi bir arada yaşıyorlar

    Mayıs ayında bu doğal güzelliği yerinde görmek isteyen vatandaşlar Nemrut'a akın ederken, yol kenarında bulunan kar üzerinde kaymayı ve kardan tatmayı da ihmal etmiyor. Nemrut'un zirvesinde iki mevsimi bir arada yaşayan vatandaşların mutluluğu ve heyecanı ise görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Anadolu'nun yeryüzü cenneti olarak nitelendirilen Türkiye'nin en büyük kalderası, mevsimin verdiği güzellikle görenleri kendine hayran bırakıyor.

    Bitlis te karlar erimedi #2

    Nemrut Dağı'ndan kar manzarası

    Mayıs ayı ortaları olmasına rağmen Nemrut'ta yaklaşık 5 metrelik kar olduğunu ifade eden vatandaşlar, tüm doğaseverlere yaz ve kış mevsiminin bir arada yaşandığı Anadolu'nun bu cennet köşesini görmeye gelmeleri tavsiyesinde bulundular. Türkiye genelinde iklim değişikliği yaşandığını dile getiren Abdullah Öget, “Şu an Bitlis’in Tatvan ilçesinin en güzel yeri olan Nemrut Dağı’ndayız. Normalde bu ayda bu kadar karın olmaması gerekiyor fakat Türkiye genelinde iklimler çok değişti. Soğuklar fazla olduğundan dolayı normal diyebilirim. Geçen yıl bu aylarda Nemrut’ta mantar topluyorduk” diye konuştu.

    Bitlis te karlar erimedi #3

    Toprak için bir verim

    Mayıs ayında hâlâ karın yağdığını söyleyen Nurettin Akkoyun ise “Rabbim bize bir nimet vermiş. Bu mevsimde hala karı görüyoruz ve kar yağmaya devam ediyor. Tabi ki toprak için bir verim, memleketimiz için güzeldir. Memleketimize turistleri çekiyor. Soğuğumuz var ama idare ediyoruz” şeklinde konuştu.

    Bitlis te karlar erimedi #4


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