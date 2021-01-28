Bitlis’te kayak merkezleri, tatilcilerin akınına uğradı

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından hayat olumsuz etkilenirken yerli ve yabancı turistler, kayak merkezlerinin tadını çıkardı.

Bitlis'te geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi, yüksek kesimlerde ise 3,5 metreyi aştı.

Kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilerken, merkezde bulunan Erhan Onur Güler Kayak Merkezi ve Tatvan yolundaki El Aman Hanı Kayak Merkezi de kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla hizmete açıldı.

Kayak merkezlerine açılır açılmaz kayakseverler akın etti. Çevre illerden de gelerek tesislerde kayak yapanlar, pandemi döneminde yaşadıkları stresi attıklarını söyledi.

GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ

Yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklar da aileleriyle geldikleri merkezde kayak keyfi yaptı. Sömestir tatilinin başlamasıyla günlük ziyaretçi sayısında önemli artış olan kayak merkezlerinde, gün içinde saat 10.00 ile 16.00 saatlerinde hizmet veriliyor.

Kayak yapmak için tesise gelen Mesut Aslan, "Tesislerimiz çok yeterli olmasa da günübirlik gelerek burada kayak yapıyoruz. Nemrut Kayak Tesisi'nin de kısa sürede hizmete açılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"BİTLİSLİLER İÇİN KAYAK, GÜZEL BİR ALTERNATİF"

Uğur Karaüzüm ise "Bitlisliler için kayak sporu çok güzel bir alternatif. İnsanlar bu salgın döneminde bu tür aktivitelerle biraz da olsun nefes alabiliyor. Biraz da bölge illerinden de misafirlerimizin gelmesi için imkanlar artırılabilir. Bitlis'te Nemrut Kayak Merkezi de var ve pisti çok uzun ancak 2 yıldır bazı problemlerden dolayı kapalı konumda. İnşallah o problemler çözülürse Bitlis için önemli bir kazanım olur. Açılması durumunda Bitlis'e ciddi katkılar sağlar, diye düşünüyorum." dedi.





































