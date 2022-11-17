Bitlis'te kedi, kırık için devlet hastanesine gitti

Tatvan'da ayağı kırıldığı için sekerek hastanenin acil servisine gelen kediye sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapıldı.

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi acil servisine sekerek gelen sokak kedisi, adeta sağlık çalışanlarından yardım istedi.

Kedinin davranışlarından acı çektiğini anlayan Hemşire Abuzer Özdemir, kedinin ayağının kırık olduğunu anladı.

Kediye ilk müdahaleyi yapan Özdemir, kedinin ayağını sabitleyerek sargıya aldı.

"Tedavi olup gitti"

Ayağının kırık olduğunu belirten Hemşire Abuzer Özdemir, “5 yıldır Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışıyorum. Çalışırken içeri bir kedinin girdiğini gördüm ve seke seke yürüyordu. Muayene etmek için elime aldığımda ayağının kırık olduğunu fark ettim ve ayağını atele (organları hareketsiz tutmak için kullanılan tıbbi ürün) aldım. Kediyi bir müddet gözetim altında tuttum. Daha sonra kedi rahatladı ve adeta yolu biliyor gibi yine geldiği yerden tekrar dışarı çıkıp gitti.” dedi.

"Ara sıra yanımıza geliyor"

İHA'nınn haberine göre; kediyi çok sevdiklerini söyleyen Özdemir, “Bizim bir kedimiz vardı ve çok severdik. O ölünce onun "Davşo" ismini bu kediye verdik. Kedinin burada tedavisi yapıldığı için yanımızda sıcak bir yuva gördü. Ara sıra yanımıza gelmeye başladı ve biz de kedi rahat etsin diye bu yaptığımız ateliyi gevşetip tekrar tekrar bacağı atele alıyoruz.” dedi.

Bitlis'te ayağı kırılan kedi acil servise gitti VİDEO