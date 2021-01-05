Bitlis'te, kırmızı listedeki yaralı yakalı toy kuşu bulundu

Nesli tükenmekte olan ve ülkemizde çok az görülen yakalı toy kuşu, Van'da tedavi altına alındı.

Bitlisli vatandaşlar tarafndan, nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede olan yaralı yakalı toy kuşu bulundu.

Yaralı kuş daha sonra jandarmaya teslim edildi.

TEDAVİ İÇİN VAN'A GÖNDERİLDİ

Tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen kuş, herkesi heyecanlandırdı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Lokman Aslan, yakalı toy kuşunun ülkemizde uzun yıllardır çok nadiren görüldüğünü anlattı.

Kendisinin de heyecanlı olduğunu belirten Lokman Aslan, "Biz bu kuşun bu yörelerde hiç olmadığını ve nereden geldiğine dair ornitolog (kuş bilimci) arkadaşlarla istişare ettik. Ornitologların verdiği bilgiye göre bu kuşun uzun yıllardan beri ülkemizde görülmediği, 2000'li yıllarda Konya tarafında görüldüğü, son olarak da Trabzon ve Yozgat tarafında ölü olarak bulunduğu söylendi." diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Yakalı toy kuşunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Aslan, "Bu kuş türü bize geldiğinde sağ kanadının üzerinde, omuz bölgesinde bir yara vardı. Yaranın kontrolünü yaptık ve iyileşmek üzere. Bu kuşu en iyi yerde ağırlıyoruz. Bu kuşu uzun süre misafir edeceğiz. Şu anda bu kuş göç yorgunu ve tekrar saldığımız zaman göçe devam edemeyecek. Hava soğuk beslenemeyecek. Av sezonu daha bitmemiş ve bilinçsiz av kurbanı olacak. O yüzden uzun süre misafir ederek hem mevsimsel şartların oluştuğu hem de av yasağının sona ermesiyle kendisinin de göçe devam edecek performansını kazandığı güne kadar bakacağız. Ve elimizden ne geliyorsa yapıp tekrar doğaya salacağız." dedi.

"BU BİR SUÇTUR ÖLDÜRMEYİN"

Nesli tükenmekte olan bu kuşların avlamamak gerektiğini belirten Prof. Dr. Aslan, "Bunları avladığınızda sadece öldürmüş olmuyorsunuz. Ekolojik dengede her bir türün bir görevi var o görevi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Eğer siz kurtları öldürürseniz, domuzlarla uğraşmak zorunda kalırsınız. Eğer kartalı, şahini, tilkiyi öldürürseniz farelerle uğraşmak zorunda kalırsınız. 1960'lı yıllarda olduğu gibi kirpileri tarım zararlısı ilaçla öldürürseniz yılanlarla böceklerle uğraşmak zorunda kalırsınız. Bir de nesli tükenmekte olan ve ülkemizde çok az görülen türleri ortadan kaldırırsanız bunlar bize büyük bir tehlike olarak gelecek." diye konuştu.