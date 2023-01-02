Budaklı köyündeki su ısısı 40 dereceye yakın olan üstü açık doğal kaplıcaya akın eden vatandaşlar, buz gibi havada hem ısındıl hem eğlendi.

Yurdun birçok bölgesinde kar yüzünü göstermese de sıcaklıkların düşmesiyle soğuk hava etkili oluyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde de aşırı soğuk nedeniyle ağaçların kırağı tuttuğu görüldü.

Yaz-kış ilgi görüyor

Vatandaşlar da çareyi, Budaklı köyündeki üstü açık doğal kaplıcalara girmekte buldu.

Kaplıcalar, yaz mevsiminde olduğu gibi kışın da yoğun ilgi görüyor.

Çevre iller de ziyaret ediyor

Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği bölgede gün boyu kaplıcada yüzerek hem ısınıyorlar hem de eğlenceli vakit geçiriyorlar.

İHA'nın aktarımına göre; bölge halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden de ziyaretçi akınına uğruyor.

Bitlis’te kış mevsiminde üstü açık kaplıcaya girdiler VİDEO



"Kışın burada yüzmek ayrı keyifli"

Etrafı karla kaplı olan kaplıcada yüzmenin ayrı bir keyif olduğunu belirten Ömür Göktaş, “Her sene bu vakitlerde fırsat buldukça gelip burada yüzüyoruz. Burası yazın ayrı kışın ayrı güzel bir yer. Ancak özellikle kışın burada yüzmek ayrı keyifli. Dışarıda kar var, suda yaz havası var. Su ısısı 40 dereceye yakın. Dışarıda buz gibi bir hava varken bile suda üşümüyorsunuz. Aksine buz gibi havada bile keyifle yüzebiliyorsunuz.” diye konuştu.