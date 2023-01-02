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    Bitlis’te kış mevsiminde üstü açık kaplıcaya girdiler

    Budaklı köyündeki su ısısı 40 dereceye yakın olan üstü açık doğal kaplıcaya akın eden vatandaşlar, buz gibi havada hem ısındıl hem eğlendi.
    • 02.01.2023 - 09:29
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 10:35
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    Bitlis’te kış mevsiminde üstü açık kaplıcaya girdiler

    Yurdun birçok bölgesinde kar yüzünü göstermese de sıcaklıkların düşmesiyle soğuk hava etkili oluyor.

    Bitlis'in Güroymak ilçesinde de aşırı soğuk nedeniyle ağaçların kırağı tuttuğu görüldü.

    Yaz-kış ilgi görüyor

    Vatandaşlar da çareyi, Budaklı köyündeki üstü açık doğal kaplıcalara girmekte buldu.

    Kaplıcalar, yaz mevsiminde olduğu gibi kışın da yoğun ilgi görüyor.

    Bitlis’te kış mevsiminde üstü açık kaplıcaya girdiler #1

    Çevre iller de ziyaret ediyor

    Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği bölgede gün boyu kaplıcada yüzerek hem ısınıyorlar hem de eğlenceli vakit geçiriyorlar.

    İHA'nın aktarımına göre; bölge halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden de ziyaretçi akınına uğruyor.

    Bitlis’te kış mevsiminde üstü açık kaplıcaya girdiler VİDEO

    Bitlis’te kış mevsiminde üstü açık kaplıcaya girdiler #2

    "Kışın burada yüzmek ayrı keyifli"

    Etrafı karla kaplı olan kaplıcada yüzmenin ayrı bir keyif olduğunu belirten Ömür Göktaş, “Her sene bu vakitlerde fırsat buldukça gelip burada yüzüyoruz. Burası yazın ayrı kışın ayrı güzel bir yer. Ancak özellikle kışın burada yüzmek ayrı keyifli. Dışarıda kar var, suda yaz havası var. Su ısısı 40 dereceye yakın. Dışarıda buz gibi bir hava varken bile suda üşümüyorsunuz. Aksine buz gibi havada bile keyifle yüzebiliyorsunuz.” diye konuştu.

    Bitlis’te kış mevsiminde üstü açık kaplıcaya girdiler #3

    Bitlis’te kış mevsiminde üstü açık kaplıcaya girdiler #4

    Bitlis’te kış mevsiminde üstü açık kaplıcaya girdiler #5

    Bitlis’te kış mevsiminde üstü açık kaplıcaya girdiler #6


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