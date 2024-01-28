AA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "6. Van Gölü Kış Yüzme Şenliği" düzenlendi.

Tatvan Belediyesi ile Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından Van Gölü sahilinde düzenlenen etkinliğe, 50 kişi katıldı.

Katılımcıların arasında Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri de bulunuyor.

Tatvan'da kamp yaptılar, Muradiye Şelalesi ve Van Gölü'nde yüzdüler

Katılımcılar birgün önce Muradiye Şelalesi'nde yüzdü. Tatvan sahilinde gece kurulan çadırlarda kamp yapan, bugün de Van Gölü'nde yüzen katılımcılar, suda Türk bayrağı açtı, daha sonra yakılan ateşin önünde ısındı.

"Kuraklığa dikkat çekmek istedik"

Derneğin Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü havzasının karla süslendiğini belirterek, şunları söyledi:

Karın yağması bizi mutlu ediyor, çünkü ciddi bir kuraklık var. Amacımız bu kuraklığa da dikkati çekmektir. Dün 50 kişilik ekiple kısmen buz tutmuş Muradiye Şelalesi'nde yüzdük. Akşam Tatvan'da kamp kurduk ve bugün de Van Gölü'ne girdik. Bu etkinliğe ülkemizin farklı illerinden 50 kişi katıldı. Van Gölü konusunda farkındalık oluşturuyoruz.