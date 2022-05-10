Petrol
101.94
-0.23%
Euro
16.10
0.08%
Dolar
15.27
0.18%
Altın
902.92
0.06%
Borsa
2490
0.99%
Bitcoin
482.714
-0.53%
BTXN Coin
14.25
1.06%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Bitlis'te Mayıs ayında kar sürprizi

    Bitlis ve çevresinde 1 haftadır etkili olan yağış, yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oluyor.
    • 10.05.2022 - 23:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis'te Mayıs ayında kar sürprizi

    Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesi’nin Süphan Dağı eteklerindeki Kışkılı köyünde Mayıs ayında kar yağışı etkisini sürdürüyor.

    Mayıs ayında kış yaşıyorlar

    İHA'nın haberine göre, mayıs ayına girilmesine rağmen yağış ve soğuk havanın devam etmesinin şaşkınlığını yaşayan köylüler hayvanlarını meraya çıkaramadıklarını ve yem bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

    Adilcevaz’da Mayıs ayında kar sürprizi VİDEO

    Bitlis te Mayıs ayında kar sürprizi #1

    Bitlis te Mayıs ayında kar sürprizi #2

    Bitlis te Mayıs ayında kar sürprizi #3

    Bitlis te Mayıs ayında kar sürprizi #4

    Bitlis te Mayıs ayında kar sürprizi #5

    Bitlis te Mayıs ayında kar sürprizi #6

    Bitlis te Mayıs ayında kar sürprizi #7


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    Borussia Dortmund Karim Adeyemi’yi Transfer Etti
    Transfer dosyası

    Borussia Dortmund Karim Adeyemi’yi Transfer Etti

    Altcoinlerdeki alım fırsatını sakın kaçırmayın!
    BtcPrime

    Altcoinlerdeki alım fırsatını sakın kaçırmayın!

    Görüş Bildir