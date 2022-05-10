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Bitlis'te Mayıs ayında kar sürprizi
Bitlis ve çevresinde 1 haftadır etkili olan yağış, yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oluyor.
- 10.05.2022 - 23:29
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesi’nin Süphan Dağı eteklerindeki Kışkılı köyünde Mayıs ayında kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Mayıs ayında kış yaşıyorlar
İHA'nın haberine göre, mayıs ayına girilmesine rağmen yağış ve soğuk havanın devam etmesinin şaşkınlığını yaşayan köylüler hayvanlarını meraya çıkaramadıklarını ve yem bulmakta zorlandıklarını ifade etti.
Adilcevaz’da Mayıs ayında kar sürprizi VİDEO