Bitlis'te Mehmetçik ile kar topu oynayan çocuklar

Yenice Jandarma Karakolu'nda görev yapan personel, yarıyıl tatilinde olan öğrencilerle karakol bahçesinde kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı her yıl olduğu gibi yine çocuklar için eğlence kaynağı oldu.

Birçok şehirde başta trafik olmak üzere bir dizi olumsuzluğa neden olarak hayatı olumsuz etkileyen aşırı yağışlar, çocukların eğlencesine engel olamadı.

Bu kapsamda Bitlis Jandarma Komutanlığına bağlı Yenice Jandarma Karakolu personeli, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için kış etkinliği düzenledi.

KAR TOPU OYNAYIP KARDAN ADAM YAPTILAR

Jandarma personeli, karakolun bahçesine gelen çocuklarla kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

Kar etkinliğinin ardından ise öğrencilere karakolda çeşitli ikramlarda bulunuldu. Günü jandarma personeli ile geçiren öğrenciler, büyük mutululuk yaşadı.

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