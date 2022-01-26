Euro
15.2797
0.25%
Dolar
13.5546
0.58%
Altın
803.9740
0.36%
Borsa
1966
1.09%
Bitcoin
519.318
3.92%
BTXN Coin
30.19
-0.55%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Bitlis'te Mehmetçik ile kar topu oynayan çocuklar

    Yenice Jandarma Karakolu'nda görev yapan personel, yarıyıl tatilinde olan öğrencilerle karakol bahçesinde kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 15:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis'te Mehmetçik ile kar topu oynayan çocuklar

    Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı her yıl olduğu gibi yine çocuklar için eğlence kaynağı oldu.

    Birçok şehirde başta trafik olmak üzere bir dizi olumsuzluğa neden olarak hayatı olumsuz etkileyen aşırı yağışlar, çocukların eğlencesine engel olamadı.

    Bu kapsamda Bitlis Jandarma Komutanlığına bağlı Yenice Jandarma Karakolu personeli, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için kış etkinliği düzenledi.

    KAR TOPU OYNAYIP KARDAN ADAM YAPTILAR

    Jandarma personeli, karakolun bahçesine gelen çocuklarla kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

    Kar etkinliğinin ardından ise öğrencilere karakolda  çeşitli ikramlarda bulunuldu. Günü jandarma personeli ile geçiren öğrenciler, büyük mutululuk yaşadı.

    Bitlis'te Mehmetçik ile kar topu oynayan çocuklar VİDEO

    Bitlis te Mehmetçik ile kar topu oynayan çocuklar #1

    Bitlis te Mehmetçik ile kar topu oynayan çocuklar #2

    Bitlis te Mehmetçik ile kar topu oynayan çocuklar #3


    Görüş Bildir