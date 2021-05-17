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    Bitlis'te menderesler görsel şölen sunuyor

    Tatvan ile Hizan yolu üzerinde yeşilliğin arasında uzayıp giden menderesler, görenleri büyüledi.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 10:51
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    Bitlis'te menderesler görsel şölen sunuyor

    Türkiye'de bahar ayının gelmesiyle birlikte doğa uyandı.

    Tüm yurtta açan çiçekler doğayı seyrine doyulmaz bir hale getirdi. Bitlis de bu seyrine doyulmaz görüntülerin meydana geldiği şehirlerden birisi.  Havadan görüntülenen menderesler, görenlerin ilgisini çekiyor.

    KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

    Doğanın canlanması ile birlikte kıvrak şekilde uzayan menderesler, etrafını saran yeşil ve sarı çiçeklerle büyülüyor.

    Sarı renge bürünen Güzeldere Vadisi'nden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara, havadan drone ile görüntülendi.

    Bitlis te menderesler görsel şölen sunuyor #1

    Bitlis te menderesler görsel şölen sunuyor #2

    Bitlis te menderesler görsel şölen sunuyor #3

    Bitlis te menderesler görsel şölen sunuyor #4

    Bitlis te menderesler görsel şölen sunuyor #5

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