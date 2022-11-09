Bitlis Tatvan'da Nemrut Krater Gölü'nde piknik yapan vatandaşlar, yanlarına gelen boz ayıyı görünce taburelere sarıldı..

Tavırları ve şirinlikleri ile adeta Nemrut Krater Gölü’nün maskotları haline gelen yavru ve anne ayılar, gezi ve piknik amaçlı krater gölüne gelen vatandaşlara sürpriz ziyaretler yapmaya devam ediyor.

Tabureyle ayı kovaladılar

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde piknik yapan vatandaşlar, yanlarına gelen boz ayıyı uzaklaşması için seslerle ürkütüp taburelerle kovalamaya çalıştı.

AA'nın haberine göre, vatandaşların ellerindeki taburelerle boz ayıyı kovaladıkları anlar piknikte bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Cihan Önen tarafından görüntülendi.

"Hoşt, hoşt.."

Görüntülerde, piknikçilerin ellerinde taburelerle "Hoşt hoşt, hadi git, git oğlum" dedikleri duyuluyor..

Öte yandan, sofralarına konuk olmaya çalışan ayıları korkutarak kaçırmaya çalışan piknikçilerin bu halleri gülümsetirken, ayılara zarar vermemeleri ise örnek bir davranış oldu.

Bitlis’te piknikçiler kendilerine yaklaşan ayıyı taburelerle kovaladı VİDEO