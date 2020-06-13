Bitlis'te piknikçilere ayı sürprizi

Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde piknik sezonu açıldı. Göle pikniğe giden piknikçiler "ayı" sürpriziyle karşılaştı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü'nde piknik sezonunun açılmasıyla, stres atıp piknik yapmak isteyen vatandaşlar, davetsiz misafirlerini ağırladı.

Karınları acıkan 2 yavru ayı, mangal keyfi yapan piknikçilerin sofrasına misafir oldu.

ELLERİYLE BESLEDİLER

İlk şoku üzerinden attıktan sonra 2 yavru ayıyı kendi elleriyle besleyen piknikçiler, cep telefonlarıyla o anın görüntülerini kaydetti. Geçen yıl da sık sık gündeme gelen iki yavru ayının uzun bir kış arasından sonra tekrar ortaya çıkması ziyaretçilere büyük heyecan yaşattı.

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