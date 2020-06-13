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Bitlis'te piknikçilere ayı sürprizi
Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde piknik sezonu açıldı. Göle pikniğe giden piknikçiler "ayı" sürpriziyle karşılaştı.
- İHA
- 13.06.2020 - 14:36
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü'nde piknik sezonunun açılmasıyla, stres atıp piknik yapmak isteyen vatandaşlar, davetsiz misafirlerini ağırladı.
Karınları acıkan 2 yavru ayı, mangal keyfi yapan piknikçilerin sofrasına misafir oldu.
ELLERİYLE BESLEDİLER
İlk şoku üzerinden attıktan sonra 2 yavru ayıyı kendi elleriyle besleyen piknikçiler, cep telefonlarıyla o anın görüntülerini kaydetti. Geçen yıl da sık sık gündeme gelen iki yavru ayının uzun bir kış arasından sonra tekrar ortaya çıkması ziyaretçilere büyük heyecan yaşattı.
Bitlis'te piknikçilere "ayı" sürprizi - VİDEO