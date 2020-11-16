Doğuştan sağır ve dilsiz olan 2 kardeş, 20 yıldır çobanlık ile uğraşıyor. Kardeşler, sabah topladıkları 800 hayvana birlikte bakıyor.

Doğuştan sağır ve dilsiz olan Rahmetullah ve Tahsin Aras kardeşler, engellerine rağmen yıllardır Bitlis'teki köylerinde hayvanlara çobanlık yapıyor.

Çobanlıkla geçimlerini sağlayan 29 yaşındaki Tahsin ile 31 yaşındaki Rahmetulah Aras, yıllardır köydeki manda ve ineklere özenle bakarak bazen de onlarla işaret yoluyla ve kendilerince konuşarak anlaşıyor.

Rahmetullah ve Tahsin kardeşler, kendi aralarında işaret dili ile anlaşarak sabah topladıkları yaklaşık 800 büyükbaş hayvanı, akşam hava kararınca tekrar sahiplerine teslim ediyor.

Bitlis'te sağır ve dilsiz kardeşler 20 yıldır çobanlık yapıyor VİDEO



AİLEDE ÜÇ KARDEŞ SAĞIR VE DİLSİZ

Engelli kardeşlerin küçük kardeşleri Bulut Aras, aileden üç ağabeyinin doğuştan sağır ve dilsiz olduklarını belirtti. Aras, daha önce ağabeylerinin engellerinden dolayı birkaç defa tedaviye götürüldüklerini ancak sonuç alınmadığını söyledi.

İŞARET DİLİYLE ANLAŞIYORLAR

Bulut Aras, ağabeyleriyle işaret dili ile anlaştıklarını belirterek, “Ağabeylerim 20 yıldır bu işi yapıyorlar. Doğuştan sağır ve dilsizler. Köylüler de ağabeylerime 20 yıldır güvenerek hayvanlarını teslim ediyorlar. Sabah 08.00 sıralarında hayvanları alıp akşam hava kararınca teslim ediyorlar. Ağabeylerim hayvanların bazıları ile kendi yöntemleriyle konuşuyorlar. Biz yedi kardeşiz, iki ağabeyimden hariç bir ağabeyim daha sağır ve dilsiz. O ağabeyim İstanbul’dadır. Daha önce birkaç defa tedaviye götürüldüler ancak bir sonuç alınamadı.” dedi.

















































