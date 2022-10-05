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    Bitlis'te şişkin ay, hayran bıraktı

    Ahlat'ta net bir şekilde görülen Ay'ın şişkin ay evresi, hayranlık uyandırdı.
    • 05.10.2022 - 20:47
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    Bitlis'te şişkin ay, hayran bıraktı

    Btlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü'nün üzerinde beliren şişkin ay ilerleyen saatlerde gökyüzünün kararmasıyla daha belirginleşti.

    Şişkin Ay'ın gökyüzünde oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırırken fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı.

    Fotoğrafçılar 9 Ekim'i bekliyor

    İHA'nın haberine göre; Ay'ın 9 Ekim Pazar günü dolunay haline gelerek daha parlak ve belirgin olacağını belirten fotoğrafçılar, o günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.

    Bitlis te şişkin ay, hayran bıraktı #1

    Bitlis te şişkin ay, hayran bıraktı #2


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