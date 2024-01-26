Bitlis'te snowboard keyfi: Yarıyılda en çok çocuklar eğlendi

Kara kış, yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor.
Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kış tatili seven aileler tatil planlarını yaptı.
Kar tatili sevenler rotalarını oluşturdu
Yoğun kar yağışı altında olan illerden biri de Bitlis oldu.
Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlarsa rotalarını bölgede bulunan kayak merkezine çevirdi.
Tatilin keyfini çıkardılar
El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ne giden kayak severler, kayak ve snowboard yapıp, kızakla kaymanın keyfini çıkardı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Merkezi Tesis Amiri Mehmet Taner Engin, kayak merkezlerinde yeteri kadar karın olduğunu ve merkezin vatandaşların hizmetine açıldığını söyledi.
"Tesisimizde yeterince kar mevcut"
Engin, "Karımız yağdı. Tesisimizde yeterince kar mevcut. Tesislerimiz tam kapasite ile çalışıyor. Kayak yapmak isteyen vatandaşlarımızı tesislerimize bekliyoruz." diyerek kış tatilcilerine seslendi.
Özellikle çocukların doyasıya eğlendiği merkezde, tatilcilerin o anları fotoğrafları renklendirdi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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