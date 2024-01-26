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Bitlis'te snowboard keyfi: Yarıyılda en çok çocuklar eğlendi

Bitlis'te snowboard keyfi: Yarıyılda en çok çocuklar eğlendi Hava sıcaklıklarının düşmesi kar yağışını da beraberinde getirirken sömestir için tatil planı yapan vatandaşlar rotasını oluşturdu. Ziyaretçiler kayak merkezinde snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini çıkardı.