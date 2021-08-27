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    Bitlis'te sürülerin yayla yolculuğu görüntülendi

    Binlerce koyunun tozlu yolda ilerleyişi, objektiflere kartpostallık görüntüler yansıttı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.08.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 17:22
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    Bitlis'te sürülerin yayla yolculuğu görüntülendi

    Sürü sahiplerinin yaz aylarındaki adresi yüksek kesimler oluyor.

    Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde yaylacılar, hayvanlarını otlatmak için zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

    Yaylacılar, her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiriyor.

    KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

    Sağım işlemi gerçekleştikten sonra Nemrut Dağı'nın eteklerine, 6 kilometrelik zorlu yayla yolculuğu başlıyor.

    Objektiflere yansıyan yolculuklardan birinde, sürülerin havaya kaldırdığı toz nedeniyle ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

    Bitlis te sürülerin yayla yolculuğu görüntülendi #1

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