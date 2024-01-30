Bitlis'te vatandaş tehlike saçtı: Çatıya çıkıp kar temizliği yaptı Soğuk havaların olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalan kentte tehlikeli anlar yaşandı. Vatandaşın 5 katlı bir binanın çatısına çıkıp karları temizlediği anlar görenleri dehşete düşürdü.

İHA

Kar yağışı, yurt genelinde olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kara kış vatandaşa zorlu anlar yaşattı.

Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çığ ve heyelan gibi afetlere karşı uyarılarda bulundu.

Korku dolu anlar yaşandı

Zor ve tehlikeli anların yaşandığı kentlerden biri de Bitlis'in Tatvan ilçesi oldu.

Olumsuz hava şartlarından dolayı çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarını temizlemek isteyen 2 vatandaş, 5 katlı binanın üzerine çıktı.

Beline ip bağlayarak çatı temizledi

Beline bağladığı iple çatıda kar temizliği yapmaya çalışan kişi ve diğer vatandaşın ise onu iple tuttuğu anlar, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Şahıslar uzun bir süre çatıda kar temizliğine devam ederken, çevredeki vatandaşlar ise korkulu gözlerle onları izledi.

Çatıda soğuktan oluşan buz sarkıtları ise vatandaşlar için tehlike saçtı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)