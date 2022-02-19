Dedesine özenerek başladığı dengbejlikle dengbejlere taş çıkartan down sendromlu Erdinç Atal, yakın çevresine konser vermeyi çok seviyor.

Bitlis Tatvan’da dengbejlik yapan 22 yaşındaki down sendromlu yanık sesiyle herkesi büyülüyor.

Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği’nin de özel başkanı olan Atal, yanık sesi ve seslendirdiği dengbej şarkılarıyla adeta usta dengbejlere taş çıkarıyor.

DEDESİNE ÖZENEREK BAŞLADI

Dedesine özenerek dengbejlik yaptığını anlatan Atal, özellikle Dengbej Şakiro’yu çok sevdiğini ve onun şarkılarını sık sık seslendirdiğini söyledi.

DENGBEJLİĞİ ÇOK SEVİYOR

Yakın çevresine konserlere verdiğini dile getiren Atal, dengbejliği çok sevdiğini söyledi.

Bitlis'teki down sendromlu genç, dengbejlik yapıyor VİDEO







