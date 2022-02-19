Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
549.409
-2.03%
BTXN Coin
38.40
0.39%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    Bitlis'teki down sendromlu genç, dengbejlik yapıyor

    Dedesine özenerek başladığı dengbejlikle dengbejlere taş çıkartan down sendromlu Erdinç Atal, yakın çevresine konser vermeyi çok seviyor.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 11:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis'teki down sendromlu genç, dengbejlik yapıyor

    Bitlis Tatvan’da dengbejlik yapan 22 yaşındaki down sendromlu yanık sesiyle herkesi büyülüyor.

    Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği’nin de özel başkanı olan Atal, yanık sesi ve seslendirdiği dengbej şarkılarıyla adeta usta dengbejlere taş çıkarıyor.

    DEDESİNE ÖZENEREK BAŞLADI

    Dedesine özenerek dengbejlik yaptığını anlatan Atal, özellikle Dengbej Şakiro’yu çok sevdiğini ve onun şarkılarını sık sık seslendirdiğini söyledi.

    DENGBEJLİĞİ ÇOK SEVİYOR

    Yakın çevresine konserlere verdiğini dile getiren Atal, dengbejliği çok sevdiğini söyledi.

    Bitlis'teki down sendromlu genç, dengbejlik yapıyor VİDEO


    Bitlis teki down sendromlu genç, dengbejlik yapıyor #1

    Bitlis teki down sendromlu genç, dengbejlik yapıyor #2

    Bitlis teki down sendromlu genç, dengbejlik yapıyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!
    Btcrobo

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!

    Zayıflamaya yardımcı olan 14 besin
    Yaşam

    Zayıflamaya yardımcı olan 14 besin

    Gıda kontrol laboratuvarlarına yeni kurallar
    Ekonomi

    Gıda kontrol laboratuvarlarına yeni kurallar

    Görüş Bildir