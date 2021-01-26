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    Bitlis’teki Nazik Gölü'nün yüzeyi dondu

    Soğuk hava nedeniyle Ahlat'ın Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırındaki 40 kilometrelik alanı kaplayan Nazik Gölü'nün yüzeyi, buzla kaplandı.
    • AA
    • 26.01.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 15:10
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    Bitlis’teki Nazik Gölü'nün yüzeyi dondu

    Bitlis’in Ahlat ilçesinde soğuk hava nedeniyle yüzeyi tamamen buz tutan Nazik Gölü’nde güzel görüntüler oluştu.

    Yaklaşık 40 kilometrekarelik alanı kaplayan gölün yüzeyi tamamen buzla kaplanırken, balıkçı tekneleri de buz tuttu.

    BU SENE 1 AY GEÇ DONDU

    Bölgede etkili olan kar yağışının yerini soğuk havaya bırakmasıyla birlikte Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan Nazik Gölü’nün yüzeyi buzla kaplandı.

    Her yıl kış mevsiminde buzla kaplanan göl, bu sene hava şartlarından dolayı 1 ay geç dondu.

    Havadan da görüntülenen Nazik Gölü’nde seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

    Bitlis’teki Nazik Gölü nün yüzeyi dondu #1

    KIYI KESİMİNDE KAYAK

    Balıkçılar buz tabakasının yeterince kalınlaşmadığı için avlanmanın tehlikeli olacağını belirtirken, çocuklar ise gölün kıyı kesiminde kayarak eğleniyor.

    Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan Abdurrahim Ayaz, bu yıl aslında Doğu Anadolu Bölgesi’nde gecikmeli bir kar yağışı olduğunu belirterek, normalde ocak ayının başında buz tutması gereken Nazik Gölü’nün bu yıl geç donduğunu söyledi.

    Bitlis’teki Nazik Gölü nün yüzeyi dondu #2

    “BUZU KESEREK AĞLARIMIZI SALACAĞIZ”

    Ayaz, şuan buz tabakasının balık avı için yeterince sağlam olmadığını belirterek, “Birkaç gün daha bu soğuklar devam ederse buz daha da kalınlaşacaktır. Burası köyümüzde ki çocukların eğlence merkezidir. Buzun üzerinde kayıyorlar. Oynuyorlar. Genelde buradaki insanların çoğu avcılıkla geçimini sağlıyor. Buz biraz daha kalınlaşırsa tekrar avlanmaya çıkacağız. Buzu keserek ağlarımızı salacağız. Artık nasibimize ne gelirse.” dedi.

    Bitlis’teki Nazik Gölü nün yüzeyi dondu #3

    Bitlis’teki Nazik Gölü nün yüzeyi dondu #4

    Bitlis’teki Nazik Gölü nün yüzeyi dondu #5

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    Bitlis’teki Nazik Gölü nün yüzeyi dondu #7

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