Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü'nde turizm başladı

Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, bahar mevsimiyle ile birlikte görsel bir şölen sunuyor. Havaların ısınmasıyla Nemrut Krater Gölü'nde yaz turizmi sezonu başladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan, Türkiye'nin büyük krater gölü olan Nemrut Gölü, güzelliğinin yanı sıra havasıyla da dikkat çekiyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Dünyanın ikinci büyük krater gölü

Türkiye’nin en büyük ve dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olma özelliğini sahip olan Nemrut Krater Gölü, yılın ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kış sezonun bitmesine rağmen coğrafi şartları nedeniyle geçtiğimiz günlerde yolu kardan açılan Nemrut Krater Gölü’ne her geçen gün ziyaretler artarak gelmeye devam ediyor.

"Nemrut eşsiz bir doğaya sahip"

İHA'ya konuşan Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, insanları keyifli vakit geçireceği Nemrut Krater Gölü’ne beklediklerini söyledi. Erdemir, "Nemrut Krater Gölümüz bu sene de yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırdır. Nemrut gerçekten eşsiz bir doğaya sahip. Ilık gölümüz, büyük gölümüz ve buhar bacalarımızla birlikte insanlarımızın keyifli bir gün geçireceği müstesna bir mekândayız. Tüm vatandaşlarımızı bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

"İmkanı olanların burayı görmesi lazım"

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir’in daveti üzerine kente gelen Konya Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Orhan Gökçe ise, "Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir benim öğrencim. Yıllar önce eğitimini bizde tamamladı. Geçen hafta yolların kapalı olduğunu ve yeni açıldığını, dolayısıyla çok güzel bir doğa olduğunu ve mutlaka görmemiz gerektiğini söyledi. Biz de bunu bir fırsat ve vesile bilerek bu yöreye geldik. Gerçekten çok etkileyici. İnanılmaz bir coğrafya ve inanılmaz bir bölge. Küçük ve büyük göller, buhar bacasıyla bize görmek nasip oldu. İmkânı olan bütün vatandaşlara burayı gelip görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.



