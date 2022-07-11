Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde bulunan Süphan Dağı’nın, Cil Gölü’ne yansımasının oluşturduğu görüntüler, görenleri hayran bırakıyor.

Bitlis’in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde bulunan Süphan Dağı'nın eteklerindeki Sütey Yaylası’nda Cil Gölü bulunuyor.

Kuş cenneti olarak da bilinen göl, barındırdığı onlarca kuş türü ile adete bölgenin saklı cennetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

2019'da doğal sit alanı ilan edildi

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edilen ve Türkiye’nin önemli doğal ve kuş alanlarından biri olan Cil Gölü’nün zirvesi hep karlı olan Süphan Dağı ile oluşturduğu manzara, görenleri hayran bıraktırdı.

Bitlis'teki Süphan Dağı’nın Cil Gölü’ne yansıması büyüledi









Görenler büyüleniyor

İHA'nın haberine göre; dağın ve gölün yansıması ortaya kartpostallık görüntüler çıkarırken havadan çekilen görüntülerde ise gölde yaşamlarını sürdüren ve yuvaları bulunan kuşların görüntüsü ise izleyenleri adeta büyüledi.







