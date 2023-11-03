Bitlis'ten doğaseverleri mest eden görüntüler Yıldızların göllerle bütünleştiği anlar footğrafçıların karelerine yansırken, ortaya çıkanlar Kuzey Işıkları'nı aratmadı.

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İHA

Türkiye'nin birçok bölgesi doğal güzellikleriyle dikkati çekmeye devam ediyor...

Bu kapsamda da Bitlis, gece çekilen karelerle doğaseverleri adeta büyüledi.

Bitlis’te gece uzun pozlama tekniğiyle fotoğrafı çekilen yıldızların göllerle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturuyor.

Uzun yıllardır uzay ve doğa gözlemi yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, uzun pozlama tekniği ile yıldızlar ve gölleri fotoğrafladı.

Bitlis'in tanıtımına katkı

Yıldızlar ve göllerin nefes kesen fotoğraflarını çeken Önen, Bitlis’in ve göllerinin tanıtımına katkı sunmayı amaçladığını söyledi. Önen, bu göllerin ışık kirliliğinin olmamasından dolayı gece gökyüzünde yıldız şöleni oluştuğunu kaydetti.

"Gece gökyüzünde yıldız şöleni oluşuyor"

Önen, “Bunun yanında pek çok yerde ışık kirliliğinin olmamasından dolayı gece gökyüzünde yıldız şöleni oluşmaktadır. Doğal güzelliklere ışık kirliliğin az olduğu berrak gökyüzü de eklenince doğa ve uzay fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor. Uzun yıllardan beri Bitlis’te uzay ve doğa gözlemleri yapmaktayım. Bitlis’te Arin, Nazik, Aygır, Van Gölü ve Nemrut’ta bulunan büyük ve küçük göller var.

Bunlar doğa güzelliğinin yanında yıldızlarla beraber muazzam bir gökyüzü şöleni oluşturmaktadır. Işık kirliliği olmadığı için binlerce yıldıza tanıklık edebilirsiniz. Bu da harika bir görüntü oluşturmakta. Bizde aylar süren çalışmalarla göller ve yıldızlardan pek çok kare oluşturduk.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)