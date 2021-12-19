Bıyık bölgesi kararmalarına etkili çözüm...

Dudak üstünde yapılan ağda ya da epilasyondan kaynaklı bazı kararmalar oluşabilir. Her kadının korkulu rüyası olan bu kararmalardan kurtulmak için, evde doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

Dudak üstü tüylerinden kurtulmak isteyen kadınlar, ağda ya da epilasyon yöntemini tercih ediyor.

Cildindeki tüylerden rahatsız olan kadınlar birçok zahmete katlanırken, dudak üstünde oluşan kararmalar ise kabusa dönebiliyor.

Birçok kadın dudak bölgesinde oluşan kararmanın güzelliğine gölge düşürdüğünü hisseder ve kurtulmaya çalışır.

Cildine yeniden bir işlem yaptırmak istemeyen bazı kadınlar, bu kararmalardan doğal yöntemlerle kurtulmak istiyor.

Evde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemler sayesinde, rahatsız eden dudak üstü kararmalarına veda edebilirsiniz.

Peki, Dudak üstü kararmaları için evde hangi yöntemler uygulanır? İşte detayı...

DUDAK ÜSTÜ KARARMALARI İÇİN ÖNERİLEN YÖNTEMLER

LİMON SUYU

Limon suyu dudak üstü kararmalarınıza kesin bir çözüm olabilir. Bir pamuk yardımıyla kararmanın olduğu bölgeye limon suyu sürün ve 25 dakika bekletin.

Bu işlemi haftada bir kez olacak şekilde kararma geçene kadar tekrar edin.

MAYDANOZ SUYU

15 dakika boyunca kaynattığınız maydanozu, bir pamuk yardımıyla kararan bölgeye sürün ve 20 dakika bekleyin. 20 dakika sonunda temiz bir pamuk ile bölgeyi temizleyin. Bu uygulamayı haftada 1 kez yapabilirsiniz.

PİRİNÇ SUYU

Kararmalar için etkili bir çözüm olan pirinç suyunu, dudak üstü bölgesi için kullanabilirsiniz. Bir bardak pirincin içerisine 2 bardak sıcak suyu ekleyin ve yarım saat kadar bekletin.

Ardından pirinçlerin suyunu süzüp, pamukla kararan bölgelere sürün. Kararmalardan kurtulana kadar bu yöntemi deneyebilirsiniz.

SÜT

İhtiyacınız kadar pamuğu 1 tatlı kaşığı süte bandırın ve bıyık bölgenize sürün. 30 dakika bekledikten sonra bölgeyi bol ılık su ile durulayın.