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Bizim Çocuklar 'Dünya Kupası' yolunda! A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası elemeleri maç takvimi belli oldu mu?

Bizim Çocuklar 'Dünya Kupası' yolunda! A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası elemeleri maç takvimi belli oldu mu?

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Milliler, EURO 2020'yi unutturmak için sahada olacak. Peki, A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu mu?