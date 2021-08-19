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- Bizim Çocuklar 'Dünya Kupası' yolunda! A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası elemeleri maç takvimi belli oldu mu?
Bizim Çocuklar 'Dünya Kupası' yolunda! A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası elemeleri maç takvimi belli oldu mu?
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Milliler, EURO 2020'yi unutturmak için sahada olacak. Peki, A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu mu?
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 18:42
- Güncelleme : 19.08.2021 - 18:43
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'de yaşanan olumsuzluğu silmek için FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Milliler 2022 Dünya Kupası için iddialarını sürdürürken, maç takvimi ise belli oldu.
Milli takımı destelemek ve maçlarını kaçırmak isteyemeyenler, A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası elemeleri maç takvimi belli oldu mu? sorusunu gündeme getirdi.
Peki, A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası elemeleri maç takvimi belli oldu mu?
A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI ELEMLELERİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
A Milli Futbol Takımı'nın 1-7 Eylül arasında oynayacağı FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maç programı açıklandı.
Millilerin, grup aşamasındaki maç programı ise şu şekilde:
- 1 Eylül 21.45 Türkiye-Karadağ (Beşiktaş Park)
- 4 Eylül 21.45 Cebelitarık-Türkiye (Victoria Stadı)
- 7 Eylül 21.45 Hollanda-Türkiye (Johan Cruyff Arena)