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    Bizim Çocuklar 'Karadağ' karşısında: İşte muhtemel 11'ler..

    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, "Muhtemel 11'ler belli oldu mu?" Maçı izlemeye hazırlananlar ilk 11'i araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 13:32
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    Bizim Çocuklar 'Karadağ' karşısında: İşte muhtemel 11'ler..

    EURO 2020'de istediği başarıyı yakalamayan A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubunu lider tamamlamak istiyor.

    EURO 2020'de yaşanan olumsuz havadan kurtulmak isteyen Milli Takım, Karadağ maçında 3 puan hedefliyor.

    Maçı izlemek isteyen futbolseverler ise A Milli Takım'ın muhtemel 11'ini merak ediyor.

    Vatandaşlar, "Muhtemel 11'ler belli oldu mu?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, "Muhtemel 11'ler belli oldu mu?"

    A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL 11'İ

    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında 1 Eylül Çarşamba günü Karadağ'ı konuk edecek.

    Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele, 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

    • Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Merih, Mert, Yusuf, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak.
    • Karadağ: Mijatovic, Radunovic, Savic, Simic, Marusic, Vukcevic, Jankovic, Scekic, Mugosa, Beciraj, Durdevic

    Bizim Çocuklar Karadağ karşısında: İşte muhtemel 11 ler.. #1

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