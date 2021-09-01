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Bizim Çocuklar 'Karadağ' karşısında: İşte muhtemel 11'ler..

Bizim Çocuklar 'Karadağ' karşısında: İşte muhtemel 11'ler..

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, "Muhtemel 11'ler belli oldu mu?" Maçı izlemeye hazırlananlar ilk 11'i araştırmaya başladı.