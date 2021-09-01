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- Bizim Çocuklar 'Karadağ' karşısında: İşte muhtemel 11'ler..
Bizim Çocuklar 'Karadağ' karşısında: İşte muhtemel 11'ler..
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, "Muhtemel 11'ler belli oldu mu?" Maçı izlemeye hazırlananlar ilk 11'i araştırmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 13:32
EURO 2020'de istediği başarıyı yakalamayan A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubunu lider tamamlamak istiyor.
EURO 2020'de yaşanan olumsuz havadan kurtulmak isteyen Milli Takım, Karadağ maçında 3 puan hedefliyor.
Maçı izlemek isteyen futbolseverler ise A Milli Takım'ın muhtemel 11'ini merak ediyor.
Vatandaşlar, "Muhtemel 11'ler belli oldu mu?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, "Muhtemel 11'ler belli oldu mu?"
A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL 11'İ
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında 1 Eylül Çarşamba günü Karadağ'ı konuk edecek.
Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele, 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien düdük çalacak.
- Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Merih, Mert, Yusuf, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak.
- Karadağ: Mijatovic, Radunovic, Savic, Simic, Marusic, Vukcevic, Jankovic, Scekic, Mugosa, Beciraj, Durdevic