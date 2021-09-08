Haberler

Yaşam Haberleri

Bizim Çocuklar Norveç karşısında: Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Bizim Çocuklar Norveç karşısında: Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 7. maçında Norveç ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?