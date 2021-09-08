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- Bizim Çocuklar Norveç karşısında: Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
Bizim Çocuklar Norveç karşısında: Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 7. maçında Norveç ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 16:57
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadelesini sürdüren A Milli Futbol Takımımız, 6. maçında deplasmanda ev sahibi Hollanda'ya 6-1 yenildi.
Bu maça grup lideri olarak çıkan Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geriledi.
Bizim Çocuklar, gruptaki 7. maçında İstanbul'da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçı kaçırmak istemeyen milyonlar, Türkiye Norveç milli maçının detaylarını araştırıyor.
Peki, Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte saat ve kanal detayları...
TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü saat 21:45'te İstanbul'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.