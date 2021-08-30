Bizim Çocuklar'a bir transfer daha! A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil olan isim..

Bizim Çocuklar'a bir transfer daha! A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil olan isim..

A Milli Futbol Takımı, Karadağ karşısında galibiyet almak için sahada olacak. Maç öncesi aday kadro açıklanırken, bugün sürpriz bir isim daha kadroya dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'de yaşanılan başarısızlıkları unutturmak için çıkacağı maçları kazanmak istiyor.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele etmeye hazırlanan Milli Takım sırasıyla Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarına çıkacak.

Bu maçlardan ilkini Karadağ ile oynamaya hazırlanan Milli Takım'ın aday kadrosu ise belirlendi ve açıklandı.

Ancak açıklanan aday kadroya bugün bir oyuncu daha katılırken, oyuncunun kadroya dahil olduğu haberi sosyal medyadan duyurdu.

HANGİ OYUNCU ADAY KADROYA DAVET EDİLDİ?

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk'ün, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildiği açıklandı.

Milli takımın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş. forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi." denildi.