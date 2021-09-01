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Bizim Çocuklar'a nazar değdi: 2 futbolcu daha değiştirildi!

Bizim Çocuklar'a nazar değdi: 2 futbolcu daha değiştirildi!

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Ancak A Milli Takım'da bazı olumsuzluklar baş gösterdi. 2 futbolcu Karadağ maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.