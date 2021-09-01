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    Bizim Çocuklar'a nazar değdi: 2 futbolcu daha değiştirildi!

    A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Ancak A Milli Takım'da bazı olumsuzluklar baş gösterdi. 2 futbolcu Karadağ maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 15:02
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    Bizim Çocuklar'a nazar değdi: 2 futbolcu daha değiştirildi!

    A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında bugün Karadağ ile karşılaşacak.

    Milli Takım EURO 2020'deki başarısızlıkları değiştirmek istiyor ancak bazı olumsuzluklar maç öncesi baş göstermeye başladı.

    Senol Güneş dün yaptığı basın toplantısında, "Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu, İngiltere'den gelemedi.

    Halil Akbunar ise sakat ve yarın akşam aramızda olmayacak." dedi.

    Bu açıklamanın ardından 2 futbolcu daha kadrodan çıkarılmak zorunda kalırken, 2 yeni futbolcu dahil edildi.

    A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA İKİ DEĞİŞİKLİK

    FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçları için kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları nedeniyle Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür'ün kadrodan çıkarıldıkları açıklandı.

    Kadrodan çıkarılan iki ismin yerine ise Beşiktaş 'tan Rıdvan Yılmaz ve İttifak Holding Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edildi.

    Bizim Çocuklar a nazar değdi: 2 futbolcu daha değiştirildi! #1

    Bizim Çocuklar a nazar değdi: 2 futbolcu daha değiştirildi! #2

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