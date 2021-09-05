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- Bizim Çocuklar'ın kritik mücadelesi: Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bizim Çocuklar'ın kritik mücadelesi: Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Peki Hollanda Türkiye futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 05.09.2021 - 10:27
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadelesini sürdüren A Milli Futbol Takımı, son maçında Cebelitarık ile karşılaştı.
Deplasmanda galip gelen Türkiye, 3 puanı hanesine yazdırarak G grubunda liderliğini sürdürdü.
Milli Takım'ımız 6. maçında güçlü Hollanda'ya konuk olacak. Kritik maçı kaçırmak istemeyen milyonlar, Türkiye Hollanda maçının detaylarını araştırıyor.
Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte saat ve kanal detayları...
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Hollanda maçı, 7 Eylül Salı günü saat 21:45'te başlayacak. Amsterdam Arena'da oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.