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Bizim Çocuklar'ın kritik mücadelesi: Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bizim Çocuklar'ın kritik mücadelesi: Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Peki Hollanda Türkiye futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?