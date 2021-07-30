BJK ikinci hazırlık maçında! Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BJK ikinci hazırlık maçında! Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 2. hazırlık maçında Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Sezonun ilk hazırlık maçında Başakşehir'i Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 mağlup eden Kara Kartal, 2. hazırlık maçında Kayserispor'la karşılaşacak.

Siyah Beyazlı ekip, Kayserispor'u da geçip 2'de 2 yapmak isterken yaptığı transferlerle dikkati çeken Kayserispor ise Beşiktaş'ı devirip moral depolamanın peşinde olacak.

Peki, Beşiktaş-Kayserispor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı ile ilgili detaylar...

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kayserispor maçı, 31 Temmuz Cumartesi günü yani yarın saat 19.00'da başlayacak.

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.