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    BJK ikinci hazırlık maçında! Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 2. hazırlık maçında Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 17:30
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    BJK ikinci hazırlık maçında! Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

    Sezonun ilk hazırlık maçında Başakşehir'i Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 mağlup eden Kara Kartal, 2. hazırlık maçında Kayserispor'la karşılaşacak.

    Siyah Beyazlı ekip, Kayserispor'u da geçip 2'de 2 yapmak isterken yaptığı transferlerle dikkati çeken Kayserispor ise Beşiktaş'ı devirip moral depolamanın peşinde olacak.

    Peki, Beşiktaş-Kayserispor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı ile ilgili detaylar...

    BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş-Kayserispor maçı, 31 Temmuz Cumartesi günü yani yarın saat 19.00'da başlayacak.

    Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

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