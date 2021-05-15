Black Fashion Türkiye’nin En Büyük Kadın Giyim Markası Olmaya Aday!

Black Fashion Türkiye’de hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren, en büyük projelere atılım yapıyor, CEO’su Berkay Yıldız’la yeni başlangıçlar için hazırlanıyor.

2021 yılında kadın giyimde dev projeler ve yatırımlar…

Black Fashion 2021 Yılında Yeni Yatırımlara Hazırlanıyor!

Black Fashion e ticaret sitesi olarak başladığı yolculukta yurt dışına % 95 oranında ihracat yaparak, kadın giyim alanında büyümeye giden en hızlı markalardan biri oldu. Türkiye’nin değerli kadın giyim markalarıyla kıyasıya yarışta olan Berkay Yıldız, yeni dönemde farklı projelerle, beklenenden daha yüksek oranlarla piyasaya giriş yapmayı hedefliyor. Yurt içi ve yurt dışında en büyük giyim markası olmayı hedefliyor.

Yeni Yılda Yeni Kadın Giyim Modası!

Dünya modasını ve Türkiye modasını yakından takip eden Black Fashion markası, yeni dönemde, renklerle modaya yön vermek için sevilen markaları geri planda bırakmayı da hedefliyor. Yurt dışı ve yurt içinde, sevilen modelleri bir araya getirmek yerine kendi modasına yön vermek için girişim yapıyor.

Black Fashion İnstagram’da Trendler Arasında!

İnstagram adresi @blackfashion olan giyim markası, sosyal medyada da ilgi çeken kadın giyim markaları arasında. Takipçileri her geçen gün artan markanın, yeni dönemde modayı tanıtması, yeni stil ve tarzlarla Türkiye’nin sokak giyimine yön vermesi bekleniyor. Black Fashion ile bu tarz benim diyenler aynı adreste buluşuyor.