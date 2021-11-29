Black Friday ertesi: Siber Pazartesi nedir? Online alışveriş çılgınlığı...

Alış veriş çılgınlığına başka bir boyut kazandıran Black Friday''in şimdi de Cyber Monday yani Siber Pazartesi ortaya çıktı. Peki Siber Pazartesi nedir, mantığı ne ve nasıl ortaya çıktı?

Dünyada büyük bir heyecanla yaşanan Black Friday'in hemen ertesinde Cyber Monday (Siber Pazartesi) kavramı ortaya çıktı. Siber Pazartesi, Black Friday'in dijital verisiyonu olarak tanımlanıyor.

Dijital satış yapan markalar için oldukça önemli olan bu günde, tüketicilere yine çeşitli indirimler sunuluyor.

Özellikle pandemi etkisiyle çevrimiçi alışveriş alışkanlıklarının zirveye oturduğu dönemde, Siber Pazartesi indirimleri, her kesimden tüketicinin ilgisini çekiyor.

Peki Siber Pazartesi(Cyber Monday) nedi, ne zaman? İşte detaylar...

CYBER MONDAY (SİBER PAZARTESİ) NEDİR?

Cyber ​​Pazartesi , ABD'de Şükran Günü tatili sonrası Pazartesi için bir pazarlama dönemi. "Cyber ​​Monday" terimi pazarlama şirketleri tarafından insanları çevrimiçi alışveriş yapmak için ikna etmek için yaratılmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin alışveriş gelenekleri bu yıl tüm dünyaya sıçradı. Yüzde 80’i aşan indirimlere ev sahipliği yapan Black Friday'de mağazalar müşteri akınına uğrarken, Cyber Monday yani Siber Pazartesi ise benzer indirimleri e-ticaret sitelerine getiriyor.

SİBER PAZARTESİ NE ZAMAN?

Siber Pazartesi, Black Friday indirimlerinden sonraki ilk pazartesi gününe denk gelir. Black Friday ise kasım ayının dördüncü cumasıdır.

Cyber Monday bu yıl 26 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor.