Black Friday kış indirimi ne zaman bitecek? Alışveriş tutkunları dikkat!

Black Friday kış indirimi ne zaman bitecek? Alışveriş tutkunları dikkat!

Alışveriş çılgınlığı devam ederken indirimleri kaçırmak istemeyenler, "Black Friday (Kara Cuma) kış indirimi ne zaman bitecek?" sorusunu araştırmaya başladı.

Alışveriş yapmayı seven tutkunlar, her yıl kasım ayının gelmesi sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyor.

Kasım ayında bütün alışveriş siteleri indirim yaparken, alışveriş tutkunları ise bu indirimleri kaçırmak istemiyor.

Kasım ayında tüm dünyaca bilinen Black Friday (Kara Cuma) indirimleri uygulanır ve her üründe yüzde 50'ye yakın indirim yapılır.

Normal fiyatı pahalı olan ancak indirim sayesinde ulaşılabilir hale gelen ürünler, stoklarda tükenme noktasına geliyor.

Peki, Black Friday (Kara Cuma) kış indirimi ne zaman bitecek? İşte yanıtı...

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BİTECEK?

2021 Black Friday (Kara Cuma) 26 Kasım gününe denk deliyor.

"Efsane Cuma", "Şahane Cuma", "Muhteşem Cuma" olarak adlandırılan indirim haftasında, birçok ürün indirime giriyor.

Black Friday (Kara Cuma) indirimleri, Kasım ayının son haftası bitiyor.