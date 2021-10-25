Black Friday ne zaman, hangi gün? 2021 Black Friday Efsane Cuma indirimlerine çok az kaldı!

Black Friday ne zaman, hangi gün? 2021 Black Friday Efsane Cuma indirimlerine çok az kaldı!

Dünya genelinde birçok markanın önemli indirimlere gittiği ve yılın en avantajlı günü olarak bilinen Black Friday'e çok kısa bir süre kaldı. Peki 2021 Black Friday Efsane Cuma ne zaman, hangi gün?

Dünyaca ünlü markaların indirimlerini kapsayan ve alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Black Friday için Türkiye'de de pek çok kampanya düzenleniyor.

Türkiye'de; Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma veya Kara Cuma gibi isimlerle gerçekleşen bu alışveriş çılgınlığına birçok Türk firma da dahil oluyor.

Efsane Cuma indirimleri kapsamında çeşitli işletme ve markalar, ürünlerini indirimleriyle tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Yılın en avantajlı günü olarak bilinen ve tüketicilerin takip ettikleri ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olduğu Black Friday'in bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Peki Black Friday (Efsane Cuma) ne zaman, hangi gün? İşte 2021 Efsane Cuma indirim tarihleri...

2021 EFSANE CUMA (BLACK FRİDAY) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı, 26 Kasım 2021 Cuma günü başlayacak.

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

BLACK FRİDAY NEDİR, İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir.

Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

BLACK FRİDAY'DE HANGİ MAĞAZALAR İNDİRİMDE OLACAK?

Bazı mağazalarda Black Friday erken başlıyor ancak şu anda herhangi bir markadan Black Friday indirimi açıklaması gelmedi.

Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi alışveriş sitelerinin ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Black Friday indirimi yapması bekleniyor.