Black Friday nedir? 2022 Black Friday Efsane Cuma ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

Black Friday nedir? 2022 Black Friday Efsane Cuma ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

Ekim ayının sonuna yaklaştıkça vatandaşlar büyük indirim gününü bekliyor. Black Friday ne demek? 2022 Black Friday ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar ekim ayı içerisinde büyük indirim günlerini sabırsızlıkla bekliyor.

İlk olarak 1980'li yıllarda ABD'de başlayan Cuma indirimleri, ilerleyen tarihlerde birçok ülkeye yayıldı.

Türkiye'de de ''Efsane Cuma'' ya da ''Kara Cuma'' olarak bilinen bu günde, mağazalar ürünlerine dikkat çeken indirimler yapıyor.

Bu noktada uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen birçok vatandaş, bu yıl Black Friday (Efsane Cuma, Kara Cuma) tarihini araştırıyor.

Black Friday indirim günlerine sayılı günler kaldı. Peki Black Friday nedir? 2022 Black Friday Efsane Cuma ne zaman başlayacak? Black Friday ne kadar sürecek ve hangi tarihte olacak? İşte detaylar…

Black Friday nedir?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Black Friday olarak anılır. 1952 yılından bu yana, Yılbaşı alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.

2022 Black Friday ne zaman olacak ve ne kadar sürecek?

Black Friday 25 Kasım 2022 Cuma günü düzenlenecek. Mağazalar ve platformdaki ürünlerin indirimleri birkaç gün devam edecek.