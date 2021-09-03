Bluemint 2021 Yılında da Etkileyici Büyümesini Sürdürüyor

Plajlarda oldukça popüler olan tasarım deniz şortları ile bilinen Bluemint, 2021 yılında açtığı 7 yeni mağazasıyla Türkiye’nin dört bir yanında müşterileriyle buluşmaya devam ediyor.

Ürün gamını genişletip, erkek giyim konusunda iddiasını sürdüren marka, İlkbahar-Yaz ve Sonbahar-Kış olmak üzere tasarladığı koleksiyonlarıyla müşterilerine hizmet veriyor. Ülkenin en gözde tatil beldelerinden Bodrum ve Antalya’da açtığı yeni mağazalarıyla, tatilcilere ihtiyaçları olabilecek her şeyi yakınlarında bulabilme olanağı sağlıyor. Ayrıca Bluemint; yaz boyu Vogue Hotel Supreme Bodrum, Titanic Deluxe Hotel Bodrum, Maxx Royal Kemer ve Land of Legends Belek gibi lüks otellerde de hizmet veriyor.

Tatil beldelerinin yanı sıra Bluemint 2021 yılında İstanbul’da da satış noktalarının sayısını arttırdı. Levent’te lüks alışverişin merkezi Kanyon AVM’de açtığı mağazasında erkek giyiminde yenilikçi parçalar arayışında olanları karşılıyor. Ayrıca Bluemint, İstanbul’un en gözde alışveriş lokasyonu olan Nişantaşı’nda City’s AVM’deki mağazasını da daha büyüttü ve mağazasında daha geniş bir seçkiye yer vermeye başladı. Bluemint 2021 yılının son çeyreğinde İzmir’de bir yeni satış noktası daha açmayı hedefliyor. Markanın önümüzdeki yıl için hedefleri ise hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümeye devam etmek ve koleksiyonlarındaki ürün çeşitliliğini genişletmek. Halihazırda Bluemint, Türkiye’deki satış noktalarının yanında Avrupa’daki 8 mağazası ve ücretsiz uluslararası kargo avantajıyla dünya çapında hizmet veriyor.

Bluemint mağazalarında deniz şortu koleksiyonunun yanı sıra; tişört ve pantolon grupları, keten ve pamuklu gömlek, havlu kumaştan yumuşak tişört ve şortlar da bulmak mümkün. Kaliteli kumaşlarla üretilmiş zamansız parçalar, renkli ve genç ruhlu tasarımlar, erkek aksesuarları ve çok daha fazlası Bluemint’in geniş ürün gamında yer alıyor. Ayrıca markanın büyük ilgi gören baba-oğul koleksiyonu, babalar ve oğullarına takım olarak giyebilecekleri desenli gömlekler, şortlar, şapkalar ve deniz şortları sunuyor. Bu sebeple annelerin de gözdesi olan baba-oğul koleksiyonu, iç ısıtan aile fotoğraflarının mükemmel bir parçası olmaya aday.

Bluemint ürünlerini İstanbul, Bodrum, İzmir, Çeşme, Göcek, Ankara, Antalya’daki Bluemint mağazalarında bulabilir veya koleksiyonu incelemek için linke tıklayabilirsiniz.