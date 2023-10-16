BM: Dünyada 1,1 milyar kişi yoksullukla mücadele ediyor Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı verilerine göre, 110 ülkedeki 6,1 milyar kişiden 1,1 milyarı yoksulluk çekiyor.

AA

Dünyadaki gelir eşitsizliği, belirli bölgelerdeki yoksulluğu körüklüyor.

Uluslararası kuruluşlar da bu yoksulluğun tanımını yaparak, çözüm yoları arayışına yöneliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı'nın (UNDP), 2023 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi'ne göre, 110 ülkede yaşayan 6,1 milyar kişiden 1,1 milyarı yoksullukla mücadele ediyor.

UNDP'nin 2020-2023 yıllarını kapsayan "Eylemsizliğin İnsani Maliyeti" başlıklı raporundaki veriler, düşük gelirli ülkelerdeki yoksulluk oranının 2020 ile 2023 arasında arttığını ortaya koydu.

Günde 3,65 dolardan daha azıyla geçiniliyor

Bu, 165 milyon kişinin daha günde 3,65 dolardan daha azıyla geçindiği anlamına geliyor.

Düşük gelirli ülkelerde yaşayan bu 165 milyon kişi, koronavirüs salgını öncesindeki gelir seviyelerinin altında yaşamını sürdürüyor.

Yoksullukla mücadele edenlerin neredeyse yarısı Sahra Altı Afrika'da yaşıyor

Dünyadaki her 6 yoksuldan 5'i Sahra Altı Afrika'da ya da Güney Asya'da yaşıyor. Bölgelere yayılımına bakıldığında Sahra Altı Bölge'de yaşayanların yüzde 47,8'i yoksullukla mücadele ederken bu oranın Güney Asya'da yüzde 34,9 olduğu görülüyor.

Güney Asya ve Sahra Altı Afrika dışında yoksullukla mücadele edenlerin yüzde 65'i, Çin, Endonezya, Myanmar, Sudan ve Yemen'de bulunuyor.

Borçlardaki yüksek seviyeler, ülkelerdeki yoksulluk oranındaki artışla ilişkili olabilir

UNDP yöneticisi Achim Steiner, söz konusu ülkelerin borç seviyesindeki yüksekliğin, yeterli olmayan sosyal harcamalar ve yoksulluk oranlarındaki endişe verici artışla ilişkilendirilebileceğine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

Bugün 46 ülke, genel hükümet gelirinin yüzde 10'undan fazlasıyla net faiz ödemesi yapıyor. Son 3 yılda güvenlik ağlarına yatırım yapabilen ülkeler, önemli sayıda kişinin yoksulluğa maruz kalmasını engelleyebildi.

Yoksullukla mücadelede atılan adımlar

Dünya Bankası'nın, Güney Asya'da yoksullukla mücadeleye yönelik attığı adımların arasında 2023'te bölgeye yapılan 10,1 milyar dolarlık yardım yer alıyor. Bu yardım, borç yönetimi, istihdam, sosyal koruma, hava kirliliği, iklim direnci gibi konularda teknik tavsiyeler sağlıyor.

Öte yandan, BM'nin dünyayı korumak ve refahını sağlamak amacıyla belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) arasında 2030'a kadar yoksulluğun bitirilmesi de yer alıyor.

SKH ile yoksulluğun önüne geçmek için düşük gelirli ülkelerin, ekonomik olarak gelişmesi hedeflenirken bunun çevreye zarar vermeden yapılmasının önemi vurgulanıyor.

"14 milyar dolardan biraz daha fazla kaynak gerek"

UNDP'nin verilerine göre, dünyada yoksulluk oranındaki artışı azaltmak ve günlük 3,65 dolardan daha azıyla geçinen milyonlarca kişiyi yoksulluktan kurtarmak, borç geri ödemelerini sosyal harcamaların finansmanına ayırmak gibi adımlarla 14 milyar dolardan biraz daha fazla kaynakla mümkün.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)