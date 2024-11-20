BM: Kız çocuklarının yüzde 10’u 15 yaşından önce evleniyor

DHA

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, çocuk evliliklerine ilişkin bir rapor hazırladı.

Küresel ölçekli verilerin ele alındığı raporda ortaya çıkan analizler ise içler acısı.

UNFPA raporu açıklarken çocuk evliliklerinin bir insan hakları ihlali olduğunu vurguladı.

HER BEŞ ÇOCUKTAN BİRİ 18 YAŞINDAN ÖNCE EVLENİYOR

Tüm yasal düzenlemelere rağmen, dünya genelinde bu uygulamanın yaygın bir sorun olmaya devam ettiği ifade edildi.

Küresel verilere göre, her beş kız çocuğundan biri 18 yaşını doldurmadan evleniyor.

YÜZDE 10'U 15 YAŞINDAN ÖNCE EVLENİYOR

En az gelişmiş ülkelerde bu oran neredeyse iki katına çıkıyor: Kız çocuklarının yüzde 36’sı 18 yaşından önce, yüzde 10’u ise 15 yaşından önce evleniyor.

Açıklamada, çocuk evliliklerinin, kız çocuklarının hayatını ve sağlığını tehdit ettiği, geleceklerini olumsuz etkilediği belirtildi.

ÇOCUK YAŞTA HAMİLELİK KOMPLİKASYONLARA SEBEP OLUYOR

Çocuk yaşta evlendirilen kızların, ergenlik döneminde hamile kalma olasılıklarının yüksek olduğu ve bu durumun, hamilelik veya doğum sırasında komplikasyon riskini artırdığı kaydedildi.

Bu komplikasyonların, özellikle ergenlik döneminin sonlarındaki kız çocuklarında, en yaygın ölüm nedenlerinden biri olduğunun da altı çizildi.

"ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ ARTIRILMALI"

UNFPA’dan yapılan açıklamada, çocuk evliliklerinin sona erdirilmesi için politika, program ve yasal düzenlemeler geliştirilmesinin desteklendiğine dikkat çekilerek, kız çocuklarını güçlendirmeye yönelik sağlık, eğitim ve güvenliklerini artırma konusunda yatırımların teşvik edildiği bildirildi.

Ayrıca evli kız çocuklarına yönelik aile planlaması ve anne sağlığı gibi ihtiyaçlara da destek olunduğu bilgisi paylaşıldı.