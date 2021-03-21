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    BM raporuna göre en mutlu ülke Finlandiya

    BM raporuna göre en mutlu ülke Finlandiya

    Birleşmiş Milletler'in hazırlağı 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nu göre en mutlu ülke Finlandiya, en mutsuz ülke Afganistan oldu.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 05:20
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    Birleşmiş Milletler, her yıl bazı parametreleri baz alarak ülkelerin toplumsal mutluluk düzeylerini raporlaştırıyor.

    BM'nin 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyi içeren 2021 Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı.

    FİNLANDİYA, ÜST ÜSTE 4. KEZ EN MUTLU ÜLKE

    Raporda listenin en başında yer alan Finlandiya, üst üste 4. kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu.

    BM raporuna göre en mutlu ülke Finlandiya #1

    EN MUTSUZ ÜLKE AFGANİSTAN

    Afganistan ise geçtiğimiz yıl gibi listenin en sonunda yer alarak en mutsuz ülke oldu. Rapora göre ilk 10’da Avrupa’dan 9 ülke girdi.

    BM raporuna göre en mutlu ülke Finlandiya #2

    TÜRKİYE 104. SIRADA

    Listede en mutlu ülkeleri Finlandiya’dan sonra sırasıyla Danimarka, İsviçre, İzlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, 8. Lüksemburg, Yeni Zelanda, Avusturya takip etti. Türkiye ise 104. sırada yer aldı.

    BM raporuna göre en mutlu ülke Finlandiya #3

    EN MUTSUZ 10 ÜLKE

    En mutsuz 10 ülke ise Burundi, Yemen, Tanzanya, Haiti, Malawi, Lesotho, Botswana, Ruanda, Zimbabwe ve Afganistan oldu.

    BM raporuna göre en mutlu ülke Finlandiya #4

    RAPORDA NELER DİKKATE ALINDI

    Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporunda gayrisafi yurt içi hasıla, sosyal destek, ortalama sağlıklı yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme özgürlüğü, cömertlik ve ülkedeki yolsuzluk düzeyi değerlendirildi.

    BM raporuna göre en mutlu ülke Finlandiya #5

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