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- BM raporuna göre en mutlu ülke Finlandiya
BM raporuna göre en mutlu ülke Finlandiya
- İHA
- 21.03.2021 - 05:20
Birleşmiş Milletler, her yıl bazı parametreleri baz alarak ülkelerin toplumsal mutluluk düzeylerini raporlaştırıyor.
BM'nin 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyi içeren 2021 Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı.
FİNLANDİYA, ÜST ÜSTE 4. KEZ EN MUTLU ÜLKE
Raporda listenin en başında yer alan Finlandiya, üst üste 4. kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu.
EN MUTSUZ ÜLKE AFGANİSTAN
Afganistan ise geçtiğimiz yıl gibi listenin en sonunda yer alarak en mutsuz ülke oldu. Rapora göre ilk 10’da Avrupa’dan 9 ülke girdi.
TÜRKİYE 104. SIRADA
Listede en mutlu ülkeleri Finlandiya’dan sonra sırasıyla Danimarka, İsviçre, İzlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, 8. Lüksemburg, Yeni Zelanda, Avusturya takip etti. Türkiye ise 104. sırada yer aldı.
EN MUTSUZ 10 ÜLKE
En mutsuz 10 ülke ise Burundi, Yemen, Tanzanya, Haiti, Malawi, Lesotho, Botswana, Ruanda, Zimbabwe ve Afganistan oldu.
RAPORDA NELER DİKKATE ALINDI
Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporunda gayrisafi yurt içi hasıla, sosyal destek, ortalama sağlıklı yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme özgürlüğü, cömertlik ve ülkedeki yolsuzluk düzeyi değerlendirildi.