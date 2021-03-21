BM raporuna göre en mutlu ülke Finlandiya

BM raporuna göre en mutlu ülke Finlandiya

Birleşmiş Milletler'in hazırlağı 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nu göre en mutlu ülke Finlandiya, en mutsuz ülke Afganistan oldu.

Birleşmiş Milletler, her yıl bazı parametreleri baz alarak ülkelerin toplumsal mutluluk düzeylerini raporlaştırıyor.

BM'nin 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyi içeren 2021 Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı.

FİNLANDİYA, ÜST ÜSTE 4. KEZ EN MUTLU ÜLKE

Raporda listenin en başında yer alan Finlandiya, üst üste 4. kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu.

EN MUTSUZ ÜLKE AFGANİSTAN

Afganistan ise geçtiğimiz yıl gibi listenin en sonunda yer alarak en mutsuz ülke oldu. Rapora göre ilk 10’da Avrupa’dan 9 ülke girdi.

TÜRKİYE 104. SIRADA

Listede en mutlu ülkeleri Finlandiya’dan sonra sırasıyla Danimarka, İsviçre, İzlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, 8. Lüksemburg, Yeni Zelanda, Avusturya takip etti. Türkiye ise 104. sırada yer aldı.

EN MUTSUZ 10 ÜLKE

En mutsuz 10 ülke ise Burundi, Yemen, Tanzanya, Haiti, Malawi, Lesotho, Botswana, Ruanda, Zimbabwe ve Afganistan oldu.

RAPORDA NELER DİKKATE ALINDI

Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporunda gayrisafi yurt içi hasıla, sosyal destek, ortalama sağlıklı yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme özgürlüğü, cömertlik ve ülkedeki yolsuzluk düzeyi değerlendirildi.